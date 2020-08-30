الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري في الأنبار

2020/08/30 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا تقرير للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا.وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب/ […]

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