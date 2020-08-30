الحزب الاسلامي يدعو لإنشاء هيئة خاصة لمتابعة ملف الاختفاء القسري

2020/08/30 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا الحزب الإسلامي العراقي، إلى انشاء هيئة مستقلة تختص بمتابعة ملف ضحايا الاختفاء القسري، من المغيبين والمفقودين، فيما اوضح أنه يحتاج اهتماماً حكومياً اكبر، كي لا يبقى هناك عراقيٌ واحدٌ مجهول المصير.وأشار الحزب في تصريح أصدره بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الى ان العراق مرت عليه ظروف صعبة، وأحداث جسيمة، خلفت وراءها آلاف […]

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