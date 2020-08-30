الكرخ تنجح برفع معدل الشفاء من كورونا امام الاصابات.. والدورة تتصدر الموقف

2020/08/30 | 21:38 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاحد، 382 حالة شفاء من فيروس كورونا امام 346 اصابة جديدة بحسب البيان الوزاري.





وذكرت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم".

عدد الاصابات 346 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 10

ابو دشير ——— 12

الاسكان ———- 3

الاعلام ———— 9

البياع ———— 7

التاجي ———- 9

التراث ———- 2

الحرية ———- 18

الخطيب ——- 1

الدورة ———- 26

الدولعي ——— 6

الرحمانية ——- 1

السيدية ——— 7

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ——— 1

الشعلة ——— 21

الصالحية ——- 5

الطارمية ——— 15

الطوبجي ——— 1

العطيفية ——- 3

الغزالية ———- 17

القادسية ——— 3

الكاظمية ——— 15

اللطيفية ———- 4

المحمودية ——- 17

المعالف ——- 3

المنصور ———- 3

النصر والسلام —— 5

الوشاش ———— 1

اليرموك ———- 2

اليوسفية ———- 3

حي الجامعة —— 3

حي الجهاد ——— 24

حي الخضراء ——- 1

حي العامل ——— 27

حي العدل ——— 8

حي الفرات ——— 9

سويب ————- 3

سبع البور ——— 6

كرادة مريم ——— 2

ناحية الرشيد ————- 4

سكنة جانب الرصافة —- 11

محافظة الانبار ———- 2

محافظة المثنى ——— 1

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة بابل ———— 2

محافظة ديالى ———- 1

محافظة كربلاء ——— 2

محافظة واسط ——— 1

الشفاء:

382

الوفيات:

3

وفاء الفتلاوي

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