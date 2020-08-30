النجف تسجل 334 اصابة بكورونا بينها 15 من كوارد الصحة

2020/08/30 | 21:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاحد، تسجيل 334 اصابة بكورونا بينها 15 من كوارد الصحة.





وذكرت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم اجراء 1318 فحصاً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR و تبين من خلال الفحوصات وجود (334) حالة مصابة بفايروس كورونا".

واضافت ان" التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة جاءت كالتالي :-

(النجف – القطاع الشمالي)

- الحيدرية ٢٦

- حي الجامعة ١١

- حي العسكري ٩

- حي النصر ٩

- حي المكرمة ٧

- حي النداء ٧

- حي الرحمة ٦

- قرية الغدير ٦

- حي الميلاد ٥

- حي السلام ٥

- حي الغري ٣

- حي المهندسين ٣

- شارع الحولي ٣

- حي الجمعية ٣

- حي الوفاء ٣

- حي الجزيرة 2

- حي الشهداء ٢

- حي الأطباء ١

- مجمع السلام ١

- حي الرسالة ١

- حي النفط ١

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(النجف – القطاع الجنوبي)

- الجديدة الرابعة ١٥

- حي العدالة ١٤

- حي الامير ١٣

- حي القدس ١٠

- مركز النجف ١٠

- حي المعلمين ٩

- حي القادسية ٧

- حي الفرات ٦

- حي الحسين ٦

- حي الكرامة ٥

- حي الزهراء ٥

- شارع المدينة ٤

- حي الشرطة ٣

- الرضوية ٣

- حي الانصار ٣

- حي السعد ٢

- حي المثنى 2

- الجديدة الثانية ٢

- الجديدة الثالثة ٢

- حي الحنانة ١

- حي الصحة ١

- حي الغدير ١

- حي الثورة ١

- حي العلماء ١

- محلة الحويش ١

- الجديدة الاولى ١

- الشوافع ١

- دور الحوزة ١

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(قطاع الكوفة)

- البراكية ٩

- مركز الكوفة ٧

- السهلة ٤

- حي المتنبي ٤

- علوة الفحل ٣

- شارع المطار ٣

- حي الفرات ٢

- حي ميثم التمار ٢

- السفير ٢

- حي ميسان ٢

- حي العسكري ٢

- الرشادية ٢

- حي كندة ٢

- حي الشرطة ١

- الوقف ١

- حي المعلمين ١

- الصوب الصغير ١

- دور معمل السمنت ١

- ال عيسى ١

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(قطاع العباسية)

- العباسية ١٩

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(قطاع المشخاب)

- المشخاب ٥

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(قطاع المناذرة)

- المناذرة ١٦

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- من بين الاصابات اعلاه (15) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- حالات الشفاء : 240

- الوفيات : 1

-- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 12375

مجموع حالات الشفاء : 9469

مجموع الوفيات : 158

مجموع الراقدين : 2748

مجموع الاصابات بين المنتسبين : 1243

وفاء الفتلاوي

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