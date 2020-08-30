اليابان تنجح في اول اختبار للسيارة “الطائرة”

2020/08/30 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أجرت شركة “سكاي درايف” اليابانية اختباراً أولياً ناجحاً للسيارة الطائرة وسط مساعيها للانتهاء من إنتاجها بشكل تجاري بحلول عام 2023.ويُظهر مقطع فيديو نشرته الشركة طيران السيارة وتحليقها على ارتفاع عدة أقدام لمدة أربع دقائق.ويقول توموهيرو فوكوزاوا، المشرف على مشروع “سكاي درايف” لتصنيع السيارة الطائرة، إن التحدي الأكبر يكمن في جعلها قادرة على حمل […]

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