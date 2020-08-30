الاعلام الامني يعلن عن سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/08/30 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخي كاتيوشا سقطتا في محيط مطار بغداد الدولي”.

واضافت انه “لا توجد اي خسائر بشرية تذكر”.

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