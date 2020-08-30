الحكيم يؤكد دعمه لحكومة الكاظمي بأربعة ملفات

2020/08/30 | 21:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد أكد زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الأحد، دعمه لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أربعة ملفات، من بينها حصر السلاح بيد الدولة.وقال الحكيم، في تغريدة له على منصة "تويتر": "ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في التقصي عن الحقائق حول احداث تشرين".وطالب، الحكومة بـ"حماية المؤسسات العامة والخاصة ممن يستخدم العنف ولا يمثل في سلوكه التظاهر السلمي"، مؤكداً "دعمه لكل اجراءات مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين

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