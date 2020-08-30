محافظ البصرة: مجالس العزاء ستستمر الى موعد زيارة الاربعينية

2020/08/30 | 21:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيتفقد رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني بعض مجالس العزاء الحسينية المقامة في المساجد والحسينيات وبعض المواكب الحسينية ، مشيراً الى ان مجالس العزاء ستستمر في محافظة البصرة الى موعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص «نثمن دور ابناء الشعب البصري الذين شاركوا بأحياء الشعائر الحسينية في مختلف أقضية ونواحي ومركز مدينة البصرة ، لافتاً الى ان هناك دور مهم بذلته القوات الامنية والدوائر الاخرى الساندة بالتعاون في أحياء مراسيم عاشوراء».وجدد محافظ البصرة مطالبته لكافة المواطنين في المحافظة وأصحاب المساجد والحسينيات والمواكب الحسينية بضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع من وباء كورونا .من جهته، قال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي ان هناك تواصل مستمر مع رئيس اللجنة الامنية في البصرة المحافظ اسعد العيداني حول قضية تأمين الحماية اللازمة لكافة الاماكن التي تشهد احياء الشعائر الحسينية وخصوصاً المناطق الشعبية، مبيناً الى انه منذ بداية شهر محرم الحرام هناك جولات وزيارات ميدانية تفقدية للقطعات الامنية التي تؤمن الحماية اللازمة لأماكن العزاء.بدورها، اعلنت دائرة صحة البصرة عن تخصيص وحدة المختبر الخاص في مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق بما فيهم الاجانب العاملين في الشركات النفطية ، فيما تتوجه لافتتاح مختبر اخر لفحص مسحات الراغبين بالسفر بمركز المدينة خلال الايام المقبلة .وذكرت دائرة صحة البصرة وضع الية لاستقبال الراغبين بالسفر وهي الاتصال بالارقام التالي ، ٠٧٨٣٥٧٢٣١٧٥ ، ٠٧٨٣٥٠١٠٧٠٧ لحجز موعد للحضور واخذ المسحج قبل ٧٢ ساعة من موعد السفر مع اعتماد وثيقة السفر ( الجواز ) النافذ في اجراءات الفحص ،مبينة تهيئة وحدة مختبرات متكاملة ومتطورة في داخل المستشفى لفحص الراغبين بالسفر قبل موعد سفرهم مع تهيئة وحدة متكاملة لاستيعاب المراجعين ، مشيرا الى ان وحدة المختبرات خصصت لاستقبال المواطنين من سكنة مدينة الزبير ومركز مدينة البصرة بالاضافة للعاملين الاجانب في الشركات النفطية وبشكل مستمر على مدى 24 ساعة متواصلة لجميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية .واضافت دائرة صحة البصرة انه يتم اعلام صاحب المسحة من الراغبين بالسفر بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية من خلال أجهزة الهاتف خلال فترة 24 ساعة ، علما انه لاتعتمد نتائج اي مختبر اخر غير المخصص لفحص المسافرين .

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