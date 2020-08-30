سيجتمع مع رئيس النادي..والد ميسي يبحث عن طريق ودي لإخراجه من كتالونيا

2020/08/30 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، مساء الأحد ، عن أن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو سيجتمع مع والد ليونيل ميسي ، في اليومين المقبلين.

وقالت موندو أن: " الاجتماع سيتم بين بارتوميو و خورخي ميسي ، يوم الأربعاء المقبل بشكل مبدئي ، في برشلونة، في إطار سعي الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل ليو".

و يرغب ميسي في مغادرة برشلونة هذا الصيف، و أبلغ إدارة النادي بذلك بالفعل، لكن البارسا لا يريد رحيل ليو عن الفريق و يشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي ” 700 مليون يورو ” إن كان الأرجنتيني يصر على حمل حقيبته والذهاب لفريق آخر.

ووصل والد ميسي إلى برشلونة وسط إصراره على البحث عن طريق ودية لخروج نجله من عباءة البارسا حسبما أفادت موندو.

و أوضحت الصحيفة أن:" بارتوميو يرفض حاليا التفاوض بأي شكل من الأشكال حول رحيل ميسي عن الفريق، و يريد فقط أن يتحدث مع والد ليو حول تجديد عقده مع الفريق".

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