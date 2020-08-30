السيد نصر الله: هناك محاولات لإعادة إنتاج «داعش» في العراق وسوريا

2020/08/30 | 21:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيحذر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أمس الاحد، من محاولات لإعادة إنتاج داعش في العراق وسوريا.وقال السيد نصر الله «نؤكد التزامنا القاطع برفض الكيان الإسرائيلي الغاصب ولو اعترف به كل العالم وسنبقى إلى جانب كل من يقاتل الاحتلال في فلسطين والقدس ولبنان وأي أرض عربية محتلة»، مؤكداً ان «الشعوب في منطقتنا تريد أن تعيش في دولها حرة وكريمة وخيراتها لها من نفط وغاز وماء».وتابع اننا «ندين أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل ونجدد إدانتنا لموقف قادة الإمارات وخياراتهم»، موضحاً ان «إسرائيل لم تحفظ حتى ماء الوجه لبعض المسؤولين في الإمارات».وأضاف ان «شعوب المنطقة تريد العيش بسيادة بوجه الهيمنة الأميركية التي تنهب خيراتها»، مبيناً ان «الحرب على اليمن أميركيّة والسعودية والإمارات أدوات تنفذ رغبات واشنطن وقراراتها».وبين ان «محور المقاومة يمثل الحق بوجه الباطل الذي تمثله الهيمنة الأميركية وأحد المؤشرات المهمة على قوّة محور المقاومة هو مواجهته حرباً كونية في السنوات الماضية وخروجه منها منتصراً».وحذر السيد نصر الله مجددا «من وجود محاولات لإعادة إنتاج داعش في العراق وسوريا».

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