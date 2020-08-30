ديمقراطيون: زيارة ترامب مدينة كينوشا قد تفاقم الاحتجاجات

2020/08/30 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الديمقراطي مانديلا بارنز نائب حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، إنه ينبغي ألا يزور الرئيس ترامب مدينة كينوشا التي اندلعت فيها الاحتجاجات بعد إطلاق شرطي أبيض النار على رجل أسود.

وأوضح بارنز لقناة “سي.إن.إن” أن الجمهوريين “كرسوا مؤتمرا بأكمله لبث المزيد من الانقسام حيال ما يحدث في كينوشا”، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف: “لذا لا أعلم كيف ينوي الرئيس، بالنظر إلى أي من تصريحاته السابقة، أن يأتي إلى هنا ليكون معنا، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك الآن بالتأكيد”.

وقال البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الرئيس الجمهوري، الذي يتخذ موقفا صارما إزاء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في البلاد، سيزور المدينة يوم الثلاثاء.

وأدى إطلاق النار على جيكوب بليك يوم 22 أغسطس أمام ثلاثة من أطفاله إلى جعل كينوشا، وهي مدينة معظم سكانها من البيض، بؤرة ساخنة في صيف يشهد مظاهرات ضد “وحشية الشرطة وعنصريتها” في الولايات المتحدة.

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