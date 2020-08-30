هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

2020/08/30 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تعرض مطار بغداد الدولي إلى هجوم صاروخي جديد هو الثاني خلال أيام.

وذكرت الخلية في بيان، 30 آب/أغسطس، أن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون أية خسائر تذكر".

وسبق البيان معلومات تداولتها مجاميع على تطبيقات التواصل الاجتماعي مرتبطة بالفصائل المسلحة، أشارت إلى التخطيط لاستهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد، والتي تضم قوات أمريكية.

وسمع دوي انفجار في المنطقة الخضراء، السبت، مع صافرات إنذار دوّت داخل السفارة الأمريكية.

ووقع الانفجار مساءً، فيما قال شهود عيان لـ"الترا عراق"، إن صوت إطلاق صاروخ سمع في مناطق شرقي العاصمة.

من جانبها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 29 آب/أغسطس، أن "صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية".

وأضاف البيان، أن "الصاروخ أطلق من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

وتشهد العاصمة بغداد، بشكل شبه يومي، هجمات بصواريخ الكاتيوشا، والتي غالبًا ما تستهدف مبنى السافرة الأمريكية أو قواعد عسكرية ومطار بغداد الدولي، لكنها غالبًا ما تخطئ أهدافها وتسقط على المنازل والشوارع المجاورة.

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