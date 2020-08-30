الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة السابعة تضبط عددا من الاسلحة والاعتدة بالانبار

2020/08/30 | 22:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ضبط عددا من الاسلحة والاعتدة والوثائق في قضاء عنة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “من ضمن مهام للبحث والتفتيش عن اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم اسنخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة الثامن للفرقة اعلاه من الوصول الى عدة مخابيء للاسلحة والاعتدة والوثائق في عدة قرى بقضاء عنه وتستولى على ه بنادق مختلفة”.

واضافت ان “القوات ضبطت ايضا ٦ صواريخ محلية الصنع و ١٤ مخزن عتاد كلاشنكوف و١٠ سيم كارتات اثير واسيا و٥ موبايلات و٦ فلاشات ميموري و٤ حربات و٣ جعب صدرية بالاضافة الى قاذفة RBG7 وركيزة هاون وقنبرة هاون ٨١ ملم وعبوة ناسفة وكمية من الوثائق تعود لعصابات داعش الارهابي، وقد تم رفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها”.



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