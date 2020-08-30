النقل توضح حقيقة تذمر مسافرين في مطار بغداد من قرارها الأخير

و هنا لا بد من الاشارة الى ان المراسل المذكور قد استخدم الكادر الاعلامي المرافق له وقام بتصويرهم على انهم مسافرين متذمرين، مما يُعدّ خرقاً سافراً لمواثيق الشرف الاعلامية و انتهاكا لمهنية الاعلام و تجاوزا على حرمة السلطة الرابعة .
وفي الوقت الذي ندين و نستنكر ماقام به هذا المراسل المرتزق و المرتبط بعلاقات مشبوهة و معروفة لدى الجميع مع احد المستثمرين المتضررين مؤخرا فاننا في ذات الوقت نؤكد على حقنا في مقاضاة المراسل والقناة التي بثت هذا التقرير و روجت له امام المحاكم العراقية.
كما نود ان نبين للاخوة المسافرين ان باصات الوزارة متوفرة على مدار الساعة سواء لايصال المسافرين الى الصالات او لاعادتهم الى مرائب بغداد، و لا سبيل امامنا الاّ المضي قدما في مقارعة كل الفاسدين و من يروج لهم ويصفق ممن باعوا مبادئهم و اقلامهم بالسحت و المال الحرام .
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