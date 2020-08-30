2020/08/30 | 22:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود وزارة النقل ان توضح انه في كل خطوة تتخذها الوزارة بإتجاه مكافحة الفساد وفي كل معركة تخوضها للاطاحة برؤوس الفساد من اجل خدمة المواطن العراقي الكريم الذي عانى الامرّين جراء ممارسات مافيات الفساد وعقودهم التي اثقلت كاهل المواطن، نجد هناك من يتربص بنا سوءاً مستغلين بعض الاعلاميين المأجورين والذين لايمتّون لمهنة الاعلام الشريف بصلةٍ انما هي اقلام اشترتها مافيات الفساد من اجل الايقاع بين الوزارة والمواطن وليس آخرها ما قام به مراسل قناة الشرقية حينما بثت له القناة تقريرا مليئا بالتدليس و الكذب للنيل من المنجز الاخير لوزارة النقل المتمثل بتسيير باصات نقل وسيارات من عدة مناطق من بغداد باتجاه مطار بغداد وصولا الى صالة المسافرين محاولا من خلال التقرير تضليل الرأي العام العراقي و إثارته ضد هذا المنجز و خلق فجوة بين الوزارة والمواطن للعودة الى مشروع الاستثمار الذي عانى منه العراقيون واستنفد اموالهم،

و هنا لا بد من الاشارة الى ان المراسل المذكور قد استخدم الكادر الاعلامي المرافق له وقام بتصويرهم على انهم مسافرين متذمرين، مما يُعدّ خرقاً سافراً لمواثيق الشرف الاعلامية و انتهاكا لمهنية الاعلام و تجاوزا على حرمة السلطة الرابعة .

وفي الوقت الذي ندين و نستنكر ماقام به هذا المراسل المرتزق و المرتبط بعلاقات مشبوهة و معروفة لدى الجميع مع احد المستثمرين المتضررين مؤخرا فاننا في ذات الوقت نؤكد على حقنا في مقاضاة المراسل والقناة التي بثت هذا التقرير و روجت له امام المحاكم العراقية.

كما نود ان نبين للاخوة المسافرين ان باصات الوزارة متوفرة على مدار الساعة سواء لايصال المسافرين الى الصالات او لاعادتهم الى مرائب بغداد، و لا سبيل امامنا الاّ المضي قدما في مقارعة كل الفاسدين و من يروج لهم ويصفق ممن باعوا مبادئهم و اقلامهم بالسحت و المال الحرام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل توضح حقيقة تذمر مسافرين في مطار بغداد من قرارها الأخير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل توضح حقيقة تذمر مسافرين في مطار بغداد من قرارها الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).