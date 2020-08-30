"جسم غريب" في البصرة {صور}

2020/08/30 | 22:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، عن وجود "جسم غريب" في احدى مناطق البصرة.وجاء في بيان المديرية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة البصرة بمنطقة الجمعيات، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".واشارت الى انه" عند الوصول تبين وجود رمانة يدوية هجومية موضوعة داخل وعاء فلين (سفري ) أمام باب دار احد المواطنين".واكدت مديرية مكافحة المتفجرات" معالجتها وتأمينها وفق الاجراءات القياسية".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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