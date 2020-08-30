الصحة السورية: 3 وفيات.. و75 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/30 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 109، كما أعلنت تسجيل 75 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع وفقا لذلك إلى 2703، كما أعلنت شفاء 15 حالة الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 614.

وحول توزع الإصابات الجديدة المسجلة اليوم أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات توزعت في دمشق وحلب واللاذقية وبواعق 20 إصابة في كل منها، بينما تم تسجيل 6 إصابات في القنيطرة، و4 في حمص، و3 في ريف دمشق، وإصابتين في حماة.

بينما توزعت الوفيات الثلاث على حلب، ودمشق، واللاذقية.

وتظهر إحصاءات اليوم أن مسار الإصابات عاد للارتفاع بعد أن سجل تراجعا خلال الأيام الماضية.



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