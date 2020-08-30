فوضى المساعدات وغياب التنسيق و الشفافية

2020/08/30 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الفيديوهات التي تتناقلها وسائل الإعلام الرقمي في اللحظات التي أعقبت الانفجار المرعب، تشاهد الناجين يهرعون لمساعدة الجرحى والمصابين متغلبين على صدمتهم وخوفهم.مدهشة ثقافة التعاون والتعاطف السائدة، وكأنها امتصت وصادرت كل أحاسيس التعاطف ولم تترك شيئا لمعظم السياسيين من العصابة الحاكمة كإحتلال.

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