2020/08/30 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

466 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد، إجمالي ايراداتها المتحققة في مراكزها الكمركية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة انها بلغت أكثر من ثلاث مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (30 آب 2020)، ان "إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس السبت الموافق 2020/8/29 في مراكزها الكمركية بلغ اكثر من ثلاث مليارات وسبع وثمانون مليون دينار".

وأوضح البيان، ان ذلك يأتي "على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا".

وأضافت الهيئة، انها "وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الايرادات" .

وتابعت، انها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لايصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تكشف إجمالي ايراداتها المتحققة خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تكشف إجمالي ايراداتها المتحققة خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).