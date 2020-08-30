التربية تزف بشرى إستلام اولى مرتبات المتعينين الجدد وتعلن ضوابط الحضور

2020/08/30 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية تربية ديالى، الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثا يوم غد الاثنين، منوهة الى الحضور شريطة الالتزام بالضوابط ومنها التباعد وارتداء الكفوف والكمامة.

وقالت المديرية في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 اب 2020)، إن "قسم الشؤون المالية في تربية ديالى أعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثا يوم غد الاثنين 31-8-2020 "، لافتة إلى أن "التوزيع سيكون حسب الأقضية وبعد الساعة العاشرة صباحا وذلك لتقليل الزخم والمحافظة على صحة المنتسبين".

داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والكفوف، مبينة أن "الرواتب ستكون اعتبارا من تاريخ المباشرة ولغاية 31-8-2020".

ونوهت بأن "كل من لم يظهر أسمه عليه المراجعة إلى الشؤون المالية كل حسب قضائه لمعالجة الموضوع خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "أبناء قضائي الخالص وخانقين سيكون الصرف بنظام المقاصة وحسب الألية المتبعة من قبل المصرف".

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