2020/08/30 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: الصاروخ الآخر سقط قرب قاعدة عسكرية دون خسائر بشرية

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