الدولية تصادق على النظام الداخلي

2020/08/30 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية على النظام الداخلي، المعدّل، للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأجراءات التي إتخذتها في المؤتمر الاستثنائي الأخير للجمعية العمومية المنعقد في 26 آب الجاري.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثتها اللجنة الأولمبية الدولية مساء اليوم الأحد الموافق الموافق للثلاثين من آب الجاري موقعة من السيدين جيمس ماكلاود مدير العلاقات في الأولمبية الدولية وجيروم بويفي مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة فيها.

وذكرت الاولمبية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" الدولية أكدت في رسالتها على ان النظام الداخلي المعدّل للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تم إعتماده كوثيقة رسمية لديها".

واضافت:" وأثنت الأولمبية الدولية على الجهود التي بذلها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وأعضاء الجمعية العمومية في تفهّم المرحلة التي يمر بها المشهد الأولمبي العراقي وسعيهم لتجاوز المرحلة بخارطة طريق تتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين العراقية المحلية النافذة، ورسالتها في 7 تموز الماضي".

واوضحت: أن "الأولمبية الدولية اشادت أيضاً على تعاون السلطتين العراقيتين، التنفيذية والتشريعية، ممثلتين بوزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب السيد عباس عليوي، وتظافر كل الجهود الخيّرة للعبور الى مرحلة أولمبية عراقية قانونية ومنتظمة من دون تعطيل الأثر الرياضي العراقي".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية قد عقدت إجتماعا للهيأة العامة في 26 من آب الجاري عدلت فيه عدد من لوائح النظام الداخلي قبل انتخابات مكتب تنفيذي جديد.

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