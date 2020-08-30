تسريب عقد ميسي يفضح إدارة برشلونة

2020/08/30 | 22:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، اليوم الأحد، عن بعض التفاصيل في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة، الذي يسعى للرحيل هذا الصيف.





وكانت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قد أصدرت بيانًا اليوم، تُفيد من خلاله أن ميسي لن يرحل إلا بدفع الشرط الجزائي في عقده، وقيمته 700 مليون يورو.

وقالت الإذاعة، إنها حصلت على نسخة من عقد ميسي، ويوجد بند نصه كالتالي: "لن يتم تطبيق الشرط الجزائي على الرحيل، حال أعلن اللاعب بنفسه الرحيل من جانب واحد اعتبارًا من نهاية موسم (2019-2020)".

يشار إلى أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وكل المديرين، أعطوا أوامر بعدم الرد على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع ميسي، علاوة على أن مسؤولي برشلونة لن يردوا على الهاتف أو يحددوا اجتماعًا لأي نادٍ أو يستمعوا لأي عروض تصل للنادي بشأن ليونيل.

يُذكر أن غياب ميسي عن حضور الاختبار لفيروس كورونا اليوم، مما يعني غيابه عن التواجد في التدريبات، هي إشارة واضحة لثقة النجم الأرجنتيني في موقفه بالرحيل بشكل نهائي.

محمد المرسومي

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