تفاصيل جديدة عن الموجة الحارة وتنتهي منتصف أيلول

2020/08/30 | 22:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى ان الموجة الحارة في العراق ستنتهي في منتصف شهر أيلول المقبل.





وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك إن "درجات حرارة قياسية من المتوقع ان تُسجلها بلاد الشام هذا الاسبوع وتستمر لفترة زمنية ربما تمتد لغاية الثلث الاخير من شهر ايلول 2020".

واضاف: "يلاحظ من خلال خارطة توقعات درجات الحرارة العظمى (خارطة 1) أنها ستكون في بلاد الشام مماثلة لما هو عليه او قريبة مما هي في العراق ودول الخليج في تسجيلات تاريخية لمناطق بلاد الشام".

وتابع: "بخصوص تأثير الموجة الحارة على العراق فمن المتوقع ان يكون تأثر مناطق شمال وغرب ووسط البلاد بهذه الموجة ايضا اما مدن الجنوب فهي اقل تأثرا ولكن موجات الرطوبة التي ستبدأ على مدن الجنوب اعتبارا من فجر الاثنين ستسبب زيادة الشعور بالحرارة والاجواء المرهقة"، مبيناً "موجة الحر هذه وكذلك موجة الرطوبة متوقع استمرارها حتى منتصف ايلول ( كتوقع اولي )".

واشار الى انه "مع فترات تتحول فيها الرياح الى شمالية غربية خفيفة ثم تعود للاتجاه الجنوبي الشرقي" .

وبين: "كذلك متوقع ان تشهد بعض مناطق وسط البلاد درجات حرارة خمسينية لأيام قليلة خلال فترة تأثير الموجة" .

واوضح ان "توقعات بأمطار رعدية ستشهدها مناطق متفرقة من البلاد على فترات وتكون خفيفة الشدة ومتفرقة" .

ولفت الى ان "السبب وطبقا لخارطة 3 هـوسيطرة لمرتفع جوي متعمق في الطبقات العليا ( تصل قيم الهايت الى 6000 متر ) على سواحل شرق المتوسط ما يعزز من قوة موجة الحر على بلاد الشام وجنوب تركيا ، مما يعزز من زيادة وقوة الرياح الهابطة للاسفل وتسخين شديد".

وتابع: "يلاحظ ان مناطق العراق و الخليج بعيدة نسبيا عن هذه التأثيرات مايؤدي الى تطرف اقل في درجات الحرارة عليها "، مؤكدا انه "لادخل لما يسمى (المنخفض الهندي) بذلك فالملاحظ من خارطة الضغط السطحي هو ارتفاع قيم الضغط في الطبقات السفلى في العراق وشرق المتوسط مما ينافي نظرية علاقة تمدد الهندي وموجات الحر" .

واضاف انه "من الواضح كذلك تناقص قيم الارتفاع الجهدي في الطبقات العليا فوق العراق بالمقارنة مع بلاد الشام ، ولهذا فـسوف يشهد تطرفا اقل بالحرارة من بلاد الشام وتركيا التي سيصل التطرف فيها الى مابين (8-14) درجة مئوية (خارطة 4)".

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