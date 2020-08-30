فرنسا تتهم ضابطاً كبيراً بالتجسس

2020/08/30 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) اليوم، الأحد، أن حكومة بلدها ادعت على ضابط فرنسي بتهمة “المساس بالأمن” من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وقالت بارلي لإذاعة “أوروبا-1” الأحد “كل ما استطيع تأكيده هو أن ضابطاً رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن”.وذكرت الإذاعة أن هذا الضابط وجهت إليه مؤخراً تهمة الخيانة […]

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