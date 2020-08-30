2020/08/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضحايا أهم من البروتوكول – نوزاد حسن قبل ايام عاد الكاظمي من زيارة الى واشنطن التقى خلالها بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.قبل ذهابه الى واشنطن بدأ الحديث عن اهداف الزيارة,قيل الكثير عنها وعن اهم ملفاتها.وفي الغالب تخضع كل الزيارات المهمة كهذه الى نوع من النقد الحاد جدا وكأننا نقف امام عمل فني لا زيارة رسمية لرئيس […]

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