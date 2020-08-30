2020/08/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعنة خراب البصرة تلاحقنا – تركي حمود مازال ذات المشهد يتكرر مرة اخرى ولكن بطريقة اكثر وحشية فالموت المجاني اصبح هو سيد النهايات وبات صوت الرصاص هو الابكر وليس موعد الانتخابات وامست البصرة توزع الاضاحي شباباً يحلمون بوطن رغم انتهاء ايام العيد وتوقف مواسم الحج بعد اجتياح كورونا ..وكأن التأريخ يعيده نفسه لنعود من جديد […]

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