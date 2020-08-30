2020/08/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: لافتات الحزن والسواد في أرجاء العتبة الحلبوسي بذكرى عاشوراء: أعداء الشعب والقانون حاولوا تأجيج الفتنة ويخططون لضوضاء مفتعلة بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن ماكنات الشر والفتنة عملت على مضاعفة حالة الإحباط واليأس لتوفير الفرص لـخطاب متشنج ومتوتر يفتح الأبواب مشرعة لخيارات وسيناريوهات غامضة ومرعبة، […]

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