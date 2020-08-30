رابطة الدوري الإسباني ترفض رحيل ميسي بدون دفع الشرط الجزائي

2020/08/30 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت رابطة الدوري الإسباني أن عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة ساري المفعول ويحتوي على الشرط الجزائي والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو ويجب دفعه إذا قرر اللاعب الرحيل مبكرًا قبل نهاية عقده.وقالت الرابطة في بيان أصدرته بشأن الأزمة بين برشلونة و ميسي، والذي يرغب في مغادرة البارسا هذا الموسم : […]

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