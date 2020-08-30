العراق.. العثور على قنبلة 'دلفري' امام شقة مواطن (صور)

2020/08/30 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ابطلت قوة من مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، مفعول قنبلة يدوية، موضوعة داخل وعاء فليني (سفري) أمام دار أحد المواطنين في البصرة.

وقال إعلام المديرية في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (30 آب 2020)، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة البصرة في منطقة الجمعيات على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث".

وأضاف البيان أنه "عند الوصول تبين وجود رمانة يدوية هجومية موضوعة داخل وعاء فلين (سفري )أمام باب دار احد المواطنين"، مبينة أنه "تم معالجتها وتأمينها وفق الاجراءات القياسية".

هذا ولم تكشف المديرية هوية المواطن الذي وجدت القنبلة امام منزله، أو معلومات اخرى.

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