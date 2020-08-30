اصابة منتسب في شرطة بابل بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها

2020/08/30 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أعلنت قيادة شرطة بابل مساء اليوم الأحد عن إصابة أحد منتسبي قيادة شرطة المحافظة أثناء تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب جسر رقم ٢ على الطريق السريع قرب ناحية الشوملي جنوب الحلة.وقال العميد عادل الحسيني مدير اعلام شرطة بابل" أن أحد منتسبي شرطة مكافحة المتفجرات أصيب أثناء انفجار عبوة ناسفة وهو يقوم بتفكيكها .واضاف أن الجريح تم نقله إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج"./انتهى

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