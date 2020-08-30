2020/08/30 | 23:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية على النظام الداخلي، المعدّل، للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأجراءات التي إتخذتها في المؤتمر الاستثنائي الأخير للجمعية العمومية المنعقد في 26 آب الجاري.

وذكرت الاولمبية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاولمبية الدولية صادقت في رسالة رسمية بعثتها مساء اليوم الأحد الموافق الموافق للثلاثين من آب الجاري موقعة من جيمس ماكلاود مدير العلاقات في الأولمبية الدولية وجيروم بويفي مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة فيها”.

وأكدت ان “الأولمبية الدولية اكدت في رسالتها على ان النظام الداخلي المعدّل للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تم إعتماده كوثيقة رسمية لديها”.

وأوضحت ان “الأولمبية الدولية صادقت على الجهود التي بذلها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وزملاؤه أعضاء الجمعية العمومية في تفهّم المرحلة التي يمر بها المشهد الأولمبي العراقي وسعيهم لتجاوز المرحلة بخارطة طريق تتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين العراقية المحلية النافذة، ورسالتها في 7 تموز الماضي”.

واضافت ان “الأولمبية الدولية اشادت أيضاً على تعاون السلطتين العراقيتين، التنفيذية والتشريعية، ممثلتين بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عليوي، وتظافر كل الجهود الخيّرة للعبور الى مرحلة أولمبية عراقية قانونية ومنتظمة من دون تعطيل الأثر الرياضي العراقي”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية الدولية تصادق على النظام الداخلي لنظيرتها العراقية في رسالة رسمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية الدولية تصادق على النظام الداخلي لنظيرتها العراقية في رسالة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).