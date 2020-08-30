بالصور.. مدينة الطب تعلن توفر علاج يخص مرضى السرطان

2020/08/30 | 23:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مستشفى مدينة الطب ببغداد، الاحد، عن توفر علاج هام لمرضى السرطان.وذكر اعلام المستشفى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جهز مركز بغداد للعلاج بالاشعاع في مدينة الطب بكبسولات اليود المشع بمختلف احجامها والتي تدخل في إجراء الفحوصات الشعاعية للمرضى المصابين بالاورام السرطانية وبإشراف من مدير المركز محمد سعدون الشماع".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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