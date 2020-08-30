2020/08/30 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق إندلع بسوق الآثوريين في الدورة إستهداف رتل لوجستي للتحالف ومنزل شغاتي داخل الخضراء بغداد – الزمان اعلنت خلية الاعلام الامني عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء. وقالت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس إن (صاروخاً نوع كاتيوشا سقط على احد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء […]

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