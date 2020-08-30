2020/08/30 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تحدّد الخميس لتوزيع أطباء التدرّج والممارسين تسجيل 3860 حالة شفاء والإقليم يعلن إنخفاض الإصابات والوفيات بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 3860 حالة شفاء واصابة 3731 حالة جديدة ووفاة 68 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاحد.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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