2020/08/30 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعود من بيروت بعد إنتهاء مهلة الـ 100 يوم للحكومة الكاظمي: نسعى إلى توصيف دستوري لحقوق الإنسان وسأتابع ملف المفقودين بغداد – الزمان اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سعي الحكومة لاستدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه.ونقل بيان لمكتبه عنه قوله خلال استقباله رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها […]

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