الحوثي: الشعب يأبى الاستسلام وسيواصل التصدي للعدوان

2020/08/30 | 23:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد حركة انصار الله عبدالملك الحوثي

المعلومة/ متابعة

أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، أن المواقف تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل والغطرسة الأمريكية، هي مواقف مبدئية لا تقبل المساومة.

وشدد الحوثي في كلمة له في ذكرى عاشوراء على أن الشعب اليمني حسم خياره وقراره في التمسك بالإسلام في أصالته التي ثمرته الحرية والاستقلال والكرامة.

وأضاف أن “الشعب يأبى الاستسلام والخنوع للطغيان اليزيدي المتمثل بالولايات المتحدة وإسرائيل، ويأبى الانضمام إلى معسكر النفاق في الأمة المتمثل في السعودية والإمارات”.

وأشار إلى أن خيار الأمة الذي يحقق لها الاستقلال والخلاص من التبعية للأعداء هو النهج الحسيني الذي يمثل الامتداد الأصيل للإسلام.

وأعلن الحوثي أن اليمن لن يألو جهدا في التصدي للعدوان مهما كان مستوى التحديات وحجم التضحيات، لافتا إلى أن التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الاستسلام والخنوع.



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