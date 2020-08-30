القبض على إثنين من المطلوبين بتهمة الإرهاب في بابل

2020/08/30 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، القبض على إثنين من المطلوبين بقضايا الإرهاب في عمليتين منفصلة شمالي المحافظة .وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من قسم الشرطة وشعبة الاستخبارات بناحية الإسكندرية، إستطاعت إثر معلومات استخبارية دقيقة، القبض على متهم وفق المادة ( 4 إرهاب ) بعد عملية أمنية نُفّذت ضمن قاطع الناحية شمالي المحافظة".وأضافت: "فيما تمكنت المفارز المشتركة في سيطرة الــ(٤٤) التابعة لفوج الطوارىء الرابع ، شمالي بابل ، من القاء القبض على متهم آخر مطلوب وفق المادة ( ٤ إرهاب ) ، بعد جهودها المكثفة بعمليات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات".واشارت الى ان "كلا المتهمين أُحيلا لجهة الطلب لاستكمال إجراءات التحقيق".

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