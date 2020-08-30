المرور العامة: لا استثناءات من قرار منع حركة العجلات المظللة والمركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل

2020/08/30 | 23:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت مديرية المرور العامة عدم وجود استثناءات من قرار منع حركة العجلات المظللة والمركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل اصولية./انتهى5

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