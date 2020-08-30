مواكب العزاء الحسينية تجوب بغداد والمحافظات بايقاد الشموع ...والعراقيون يحيون ليلـة الوحشـة بعد اداء مراسم زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 23:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / خيمت اجواء الحزن والحداد على ضواحي العاصمة والمناطق الاخرى في المحافظات ، حيث احيـا العراقيون مساء اليوم مراسم ليلة الحادي عشر من محرم الحرام ، وهي ماتعرف بأسـم ليلـة الوحشـة والتي يتم فيها ايقاد الشموع بعد اداء زيارة عاشوراء ، تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في واقعة الطف الاليمة .ورصد مراسلو الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، خروج مواكب العزاء الحسينية لتجوب الشوارع الرئيسـة في بغداد والمحافظات مساء هذا اليوم بايقاد الشموع لاحياء مايعرف بـ" ليلة الوحشـة " بعد اداء مراسم زيارة عاشوراء.اذ شهدت ضواحي العاصمة بغداد مساء اليوم ، مسيرات راجلة لموقدي الشموع في مناطق الحرية والكاظمية ومدينة الصدر والكرادة والحسينيـة ، وحي العامل وشعلة الصدرين والبياع والسيدية وحي الاسكان ، كما شهدت المحافظات الاخرى انطلاق مواكب العزاء للمشاركة بايقاد الشموع هذه الليلة .



وشاركت حشود الزائرين المتواجدين في مدينة كربلاء المقدسة بايقاد الشموع في منطقة بين الحرميـن ، المجاورة لضريحـي الامامين الحسين واخيه العباس عليهما السلام ./انتهى5

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