نجدة بغداد تنتشل جثه غريق من نهر دجلة

2020/08/30 | 23:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أعلنت نجدة بغداد، الأحد، انتشال جثة غريق من داخل نهر دجلة.

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