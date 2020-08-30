بالوثيقة.. أمر سري وفوري لعمليات بغداد

2020/08/30 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت قيادة عمليات بغداد، أمر سري وفوري، الى تشكيلاتها.وجاء في أمر سري وفوري لقيادة العمليات حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه واستناداً لرسالة قيادة العمليات المشتركة السرية والفورية نسبنا تواجد كافة الضباط والمراتب للفترة من 4/9/2020 لغاية 10/9/2020 لاغراض الجرد والتدقيق".وأشار الى ان "لجان من وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي لاجراء التدقيق".ودعت عمليات بغداد الى "إستحصال الموافقة على تأمين الأرزاق بنسبة 100% للفترة آنفاً واعلامنها الاستلام والتنفيذ".

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