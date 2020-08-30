جبهة النجيفي تعلن موقفها من كلمة الكاظمي في ذكرى عاشوراء

2020/08/30 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، الاحد، موقفها من كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذكرى عاشوراء.





وذكرت الجبهة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها تجد كلمة الكاظمي تتوفر على منهج عمل ينال رضى الجبهة وتأييدها وعزمها على التعاون من أجل تنفيذ دقيق لمضامينها الوطنية".

واضافت إن" مطالب المتظاهرين السلميين كانت وما تزال تمثل أهدافا لجبهة الإنقاذ والتنمية ، كما أن ملاحقة من استهدفهم بالقتل أو الجرح أو الخطف ينبغي أن تلاحق ويقدم الجناة إلى القضاء ، وهذا ما أكده الكاظمي ، فضلا عن تأكيد تعويضهم ، وإدانة أي توجه معادٍ يدعو ويحرض على حمل السلاح واستخدامه".

وتابعت الجبهة" لا بد لقوى الدولة أن تنتصر لنفسها في وجه قوى اللادولة التي تكونت كحصيلة شاذة لسنوات طعن الهوية العراقية والعراق ، فلا وجود لبلد حر قوي منفتح على المستقبل في ظل قوى اللادولة المصممة على ضرب وجود العراق ودوره الوطني والإنساني".

وحول دعوة الكاظمي الى العراقيين للاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية للانتخابات المبكرة اكدت الجبهة " على الانتخابات المبكرة واعتماد البطاقة البايومترية يمثل ضمانة لنزاهة الانتخابات ، وهذا ما دعت وتدعو إليه الجبهة".

واشارت الى ان" محاربة الفساد والمجرمين هدف طالما أكدت عليه الجبهة ودعت إلى اتخاذ اجراءات عملية لتحقيقه ، لذلك فأن قرار الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، يلاقي الدعم والتقدير من قيادة الجبهة وجماهيرها".





واردفت الجبهة بالقول" الدولة العصرية ينبغي أن تستظل بالقانون العادل الذي يشمل الجميع ، وأي خرق أو استهتار أو عبث بالقانون وطرق تطبيقه يمثل استهانة بالدولة نفسها ويعلن ولاءه لقوى اللادولة ، لذلك وعندما يؤكد السيد الكاظمي بأن ليس هناك من هو فوق القانون ، فإنه ينتصر لقوى الدولة التي نطمح جميعا لبنائها".

واكدت جبهة الإنقاذ والتنمية في ختام بيانها" دعمها لبرنامج الكاظمي ، واستعدادها للتعاون من أجل إنجاح فقراته انتصارا لمنهج الدولة ، وحرصا على مستقبل شعبنا الكريم الصابر".

وفاء الفتلاوي

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