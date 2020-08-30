الإمارات تعلق على تقارير بشأن استقبالها أول طائرة تجارية إسرائيلية على أراضيها

2020/08/30 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت، وكالة أنباء الإمارات، التقارير التي تحدثت عن أن أبوظبي ستستقبل، الاثنين، وفدا أميركيا إسرائيليا مشتركا، في إطار تعزيز اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

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