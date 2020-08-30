التميمي يوضح قانونية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية

2020/08/30 | 23:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد ، عن قانونية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية”.

وقال التميمي في رأي قانوني وحصلت “خبر برس” نسخة منه ، ان” تشكيل هذه اللجنة يوافق الدستور المادة ٧٨ التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ وايضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ “.

واكد ” يمكن لهذه اللجنة ان تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام لكن اعتقد بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في انشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة وايضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها “، مشيرا الى ان” تشكيل اللجنة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلا ملف سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الاموال إلى خارج العراق والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار “.

واضاف ” تحتاج الملفات التي ستظرها هذه اللجنة إلى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربه وفق اتفاقية الانتربول الدولي والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الاستراتيجي”، مبينا ان” هذه الخطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات “.

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