قال ان الصحة جاهزة لها.. مسؤول يتحدث عن موعد الموجة الثانية لـ كورونا

2020/08/30 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مدير دائرة الصحة العامة في دائرة صحة الرصافة، بشار عبداللطيف، الاحد، أن إرتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، لا يعني ان الوباء انتهى.

وقال عبداللطيف في مقابلة متلفزة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 اب 2020) ان "العراق لم يعلن حتى الآن السيطرة على وباء كورونا، وعدم الالتزام بالوقاية وعدم الابتعاد عن التجمعات أدى لارتفاع عدد الاصابات، وإن لم يحدث التزام سيستمر الإرتفاع وتزداد معدلات الوفيات والاصابات".

واشار الى ان "ارتفاع معدل الشفاء لما فوق الـ 74٪ شيء إيجابي للغايةـ لكنه ليس مدعاة للإطمئنان بأن الفيروس إنتهى".

واضاف، "فيروس كورونا حاليا يترك اعراضا بسيطة والأغلبية يتماثلون للشفاء عبر العلاجين المنزلي وايضا داخل المستشفيات"، مشيرا الى ان "الصحة جاهزة للتعامل مع موجة كورونا الجديدة التي قد تبدأ ببداية الخريف ويجب أن يتم التعامل معها بجدية من قبل المواطنين في الخريف والشتاء المقبلين، اي شعور بالحمى او بقية اعراض كورونا يجب أخذه بجدية إلى حين بيان نتيجة الفحص لأن اعراض الانفلاونزا العادية تشبه في البعض منها اعراض كورونا".

وتابع، ان "الخريف يبدأ في العراق منتصف أيلول المقبل وبداية تشرين الأول ويجب أن يكون هناك وعي صحي لمنع الإصابة، ومن لا يلتزم فليتوقع الإصابة عاجلا ام اجلا لأنه لا أحد محصن من الفيروس".

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