اصابة اثنين من منتسبي الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين شمال بابل

2020/08/31 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أصيب اثنان من رجال الشرطة مساء اليوم الأحد بانفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من دورية للشرطة في ناحية النيل شمال بابل.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عبوتين ناسفتين انفجرتا مساء اليوم الأحد على حافة الطريق السريع المار بناحية النيل شمال بابل أثناء تواجد دورية للشرطة بالقرب من مكان الانفجار مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر شرطة بابل.واضاف أن أضرارا مادية لحقت بعجلة الدورية وان جريحين تم نقلهما إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج"./انتهى

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