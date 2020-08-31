/ نينا / تنشر لقطات مصورة لايقاد الشموع في ضريح العقيلة زينب عليها السلام

2020/08/31 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، لقطات مصورة لمراسم ايقاد الشموع امام صحن وضريح العقيلة زينب عليها السلام في العاصمة السورية دمشق مساء اليوم ، ليلة الحادي عشر من محرم الحرام .واعلنت السلطات السورية مؤخرا عن إعادة افتتاح مقام العقيلة زينب عليها السلام ، لإقامة مجلس عزاء استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام ، في صحن المقام ، حيث يقتصر الحضور على الرجال فقط مع وجوب ارتداء الكمامات على أن يبقى باب المقام الداخلي مغلقا خلال هذه الفترة./انتهى5

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