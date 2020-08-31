بالوثيقة .. هيئة الاعلام والاتصالات توضح اجراءاتها بحق قناة دجلة طرب

2020/08/31 | 00:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضحت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الاحد ، عن اجراءتها بحق قناة “دجلة طرب” ، مؤكدة ان واجبها هو حماية المجتمع من كل مايؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف اي خطاب او سلوك يمس عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الاعلام “.

وقالت الهيئة في وثيقة تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “يهم هيئة الاعلام والاتصالات ان توضح للجمهور الكريم انها تتخذ اجراءتها القانونية بشأن اداء قناة دجلة طرب ليلة العاشر من محرم الحرام دون ان تؤثر العطلة الرسمية على عمل الهيئة”، مشيرة الى ان قسم الرصد الاعلامي الذي يعمل على مدار الساعة “.

واكدت الهيئة ” ان” الهيئة تتفهم مشاعر الجمهور الكريم بهذه المناسبة الاليمة فانها تؤكد واجبها هو حماية المجتمع من كل مايؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف اي خطاب او سلوك بمس عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الاعلام “.

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