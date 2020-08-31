الاطاحة بثاني أخطر مروج للمخدرات في البصرة خلال يومين

2020/08/31 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على ثاني اخطر مروجي المخدرات بعد الاشتباك معه في البصرة.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعملية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة طاردت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦ الفرقة المدرعة التاسعة( قيادة عمليات البصرة) والفوج الثاني من اللواء المذكور واحداً من أخطر المروجين للمخدرات في منطقة كرمة علي بالبصرة".واشارت الى" الاشتباك معه والتمكن من القاء القبض عليه وبحوزته بندقية كلاشنكوف مع ثلاث مخازن لها ورمانة هجومية وكمية من مادة الكريستال المخدرة و١٢ أنبولة تعاطي للمخدرات ودراجة نارية".واكدت المديرية في ختام بيانها" احالة المتهم للقضاء بموجب احكام المادة ٢٨ مخدرات". وكانت شرطة البصرة اعلنت في الاربعاء الماضي، القبض على اخطر مروجي المواد المخدرة في منطقة القبلة وسط المحافظة بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ ٥٠٠ غرام تقريبا وكمية من الحبوب المخدرة وإحالته للقضاء.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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