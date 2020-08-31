كشف موقف كوليبالي من الانتقال لليفربول أو السيتي

2020/08/31 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إيطالية موقف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي من الانتقال لناد آخر في السوق الصيفي الحالي.ويرتبط كوليبالي البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال إلى ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن كوليبالي يريد توقيع عقد جديد مع نابول، وأوضح أن كوليبالي سيحصل على براتب سنوي قيمه 7 أو 8 ملايين يورو.لكن في المقابل أوضح الموقع أن إدارة نابولي برئاسة أوريليو دي لورينتيس غيرت موقفها وتريد بيع المدافع السنغالي الصيف الحالي.وكان لورينتيس يطالب بـ100 مليون يورو للسماح ببيع كوليبالي، لكن يبدو أنه تراجع مع تأثير فيروس كورونا على الأندية الأوروبية وسوق الانتقالات.وانتقل كوليبالي من جينك البلجيكي لنابولي العام 2014، وشارك مع النادي الإيطالي في 246 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5، ونال معه لقبا في كأس إيطاليا ولقبا في كأس السوبر الإيطالي.ويرتبط كوليالي بعقد مع نابولي حتى صيف 2023.وتردد أن آخر عرض قدمه مانشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي تبلغ قيمته 65 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، في حين أصر نابولي على 80 مليون يورو؛ لبيعه.محمد المرسومي

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